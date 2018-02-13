На борту разбившегося Ан-148 был казах, работавший водителем на стройке "Ямал СПГ"

Среди пассажиров Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, был гражданин Казахстана, 33-летний Тамерлан А., работавший в Сабетте, передает корреспондент Накануне.RU.

Тамерлан А. жил в Орске, а трудился вахтовым методом. Он был водителем погрузчика в ямальском поселке Сабетта, на стройке завода "Ямал СПГ". Роковым рейсом он возвращался домой. Своей семьи у него не было, остались мать, сестра и брат, сообщает "31 канал".

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли. Спасатели отыскали боле 1 тыс. 400 фрагментов тел и 500 – воздушного судна. Обследовано 30 га территории.