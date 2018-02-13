Палестина отказала США в роли посредника по ближневосточному урегулированию

Палестина отказывается сотрудничать с США по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил палестинский глава Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

По словам Аббаса, это решение объясняется действиями Вашингтона.

"И в подобной атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что начиная с нынешнего момента, мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий. И если состоится какая-либо международная конференция, международное мероприятие, то мы просим, чтобы результатом было создание такого механизма, при котором Соединенные Штаты были бы не единственным посредником, а лишь частью группы посредников", - заявил глава палестины.

Он назвал "пощечиной" решение о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 7 декабря американский президент Дональд Трамп объявил о признанииИерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город посольства США.

В Министерстве иностранных дел России такое решение было оценено как чреватое подрывом, а то и срывом израильско-палестинских переговоров о создании двух государств.

Инициатива Трампа вызвала реакцию в Палестине: лидеры движения ХАМАС объявили о начале третьей арабской интифады, а глава автономии призвал все государства мира отказаться от признания Израиля независимым государством и признать независимую Палестину в границах 1967 года.

В декабре Генассамблея ООН признала недействительным решение президента США по Иерусалиму.