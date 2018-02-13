Российский горнолыжник Трихичев не получил серьезных травм после жесткого падения на Олимпиаде-2018

Российский горнолыжник Павел Трихичев не получил серьезных травм после жесткого падения в альпийской комбинации на Олимпийских играх-2018. Об этом заявил главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек.
"Я не видел всего своими глазами, потому что это случилось не в моей секции. Он (Трихичев) серьезно упал. Сейчас он был первично осмотрен медиками, ничего не сломано, с головой тоже все хорошо, он все помнит. Это хорошие новости. Но какие-то дальнейшие комментарии по его состоянию можно будет сказать спустя несколько часов, когда его осмотрят врачи", - цитирует Планиншека Р-Спорт.
Трихичев во вторник выбыл из борьбы в альпийской комбинации на Олимпиаде в Пхенчхане из-за падения на трассе скоростного спуска. В сети уже появилось видео произошедшего.
Miesten alppiyhdistetyn alussa nähtiin heti dramatiikkaa, kun Pavel Trikhichev ajoi rajusti ulos. Romar laskee numerolla 37. #PyeongChangFi #Olympialaiset pic.twitter.com/NsXjRTcx62— Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) 13 февраля 2018 г.