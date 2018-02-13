На Среднем Урале перед судом предстанет бывший лесничий

Бывший участковый лесничий ГКУ Свердловской области обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Нижнего Тагила выяснила, что в период с апреля по июнь 2016 года обвиняемый, являясь должностным лицом, вносил заведомо ложные сведения в официальные документы – акты осмотра лесосек после лесозаготовительных работ, проведенных его супругой, осуществляющей свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Супруга обвиняемого не выполнила свои обязательства по уборке пней, вырубке деревьев, уже назначенных в рубку, допустила самовольное снятие и уничтожение плодородного слоя земли, оставление на летний период неокоренной хвойной древесины и другие обязательства.

По результатам контрольных осмотров была начислена неустойка за выявленные нарушения в общем размере свыше 454 тыс. руб. и прямой материальный ущерб в размере свыше 631 тыс. руб.

ООО "ЭВА-Лес" после судебного рассмотрения получит право взыскания данных средств с супруги лесничего в регрессном порядке.

Обвиняемому и его супруге удалось избежать административной ответственности с связи с истечением сроков давности.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.