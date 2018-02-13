Дядяпашапомоги. Дольщики Пермского края подготовили открытое обращение к кандидату в президенты от КПРФ

Обманутые дольщики Пермского края записали открытое обращение к кандидату в президенты Павлу Грудинину с просьбой помочь решить проблему недостроенных домов. В случае неудачи на президентских выборах дольщики пригласили кандидата от коммунистов стать губернатором Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициативная группа дольщиков выразила недовольство действиями краевых властей по решению проблем обманутых дольщиков.

"Мы предлагали несколько вариантов достройки наших домов. Но для чиновников существует только один - взять с нас деньги за наши квартиры еще раз, еще раз и еще раз", - заявили дольщики.

Также активисты сообщили, что на прошлой неделе с улиц Перми исчезли баннеры с хэштегом #дядявовапомоги. Этой акцией к проблеме обманутых дольщиков и пайщиков края общественники надеялись привлечь внимание президента. Теперь кражей баннеров, по словам дольщиков, занимается полиция. Теперь дольщики используют хэштег #дядяпашапомоги.

В пресс-службе краевого минстроя комментировать эту акцию отказались, однако подчеркнули, что со всеми дольщиками края ведется работа. Ранее стало известно, что дольщики "Первого пермского микрорайона" - самого крупного проблемного объекта в Прикамье проголосовали за создание жилищно-строительного кооператива. Решение было принято 30 января на собрании участников долевого строительства. 77% граждан поддержали создание ЖСК. Число пострадавших дольщиков объекта составляет 287 человек. Как пояснили в ведомстве, теперь им необходимо определиться с вариантами достройки домов. Также в минстрое сообщили, что инвесторы на достройку объектов в Прикамье пока не заявлялись.

"Дольщикам для начала необходимо принять решение, как они будут достраивать объект. Дольщики "Первого пермского микрорайона" создают ЖСК. После этого у них три варианта: они либо продают объект с торгов, что им не выгодно, потому что получится незначительная сумма. Второй вариант - они привлекают инвестора. Но этот объект для инвесторов не слишком привлекательный. Еще никто не заявлялся. У нас в Пермском крае за последние годы был один случай появления инвестора по объекту Екатерининская, 175. Последствия были таковы: после того как зашел инвестор, ему предоставили компенсационный участок на достройку, он начал строить объект, но бросил и его. То есть у нас практика привлечения инвесторов ничего хорошего не показала и те инвесторы, которые якобы собираются достраивать, еще не разу не заявлялись. К тому же, они должны заявиться в Минстрой РФ, а не минстрой Пермского края. Мы никак в этой цепочке не участвуем. Третий вариант - заем у ПАИЖК, ПАИЖК достраивает объект, а дольщики потом могут рассчитывать на субсидии", - сообщили в краевом минстрое.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Пермского края Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 г. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома. Субсидии будут предоставляться дольщикам после сдачи объектов в эксплуатацию.

Кроме того, что в этом году в планах у региональных властей добиться ввода в эксплуатацию восми проблемных домов.