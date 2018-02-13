Дядяпашапомоги. Дольщики Пермского края подготовили открытое обращение к кандидату в президенты от КПРФ

в этот день
13.02.18
22:00
В Екб.00:00
"Худеет" и разрушается. Ученые посоветовали не прикасаться к Челябинскому метеориту
В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки, обвалился потолок
Dj Smash рассказал о последствиях избиения в пермском ночном клубе
Главное
В МАК озвучили версию крушения Ан-148 в Подмосковье

Тема дня
ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
13.02.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Чубайс снова задумал сорвать куш на энергетике? Самым амбициозным стал проект Анатолия Чубайса и его "Роснано" – подобно Илону Маску, он, вероятно, решил идти в ногу с трендами и предложил увеличить количество возобновляемых источников энергии (системы ветряной и солнечной генерации, ГЭС) за "каких-то" 1,5 трлн руб. Казалось бы, где "Роснано", а где ветряки?
13.02.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа упавшего "Ан-148"
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
В России вышел на свободу расчленитель, осужденный на пожизненный срок в "Полярной сове"
Сайт Навального попал в реестр запрещенной информации
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 820

#Дядяпашапомоги. Дольщики Пермского края подготовили открытое обращение к кандидату в президенты от КПРФ
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Павел Грудинин, встреча с жителями Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

Обманутые дольщики Пермского края записали открытое обращение к кандидату в президенты Павлу Грудинину с просьбой помочь решить проблему недостроенных домов. В случае неудачи на президентских выборах дольщики пригласили кандидата от коммунистов стать губернатором Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициативная группа дольщиков выразила недовольство действиями краевых властей по решению проблем обманутых дольщиков.

"Мы предлагали несколько вариантов достройки наших домов. Но для чиновников существует только один - взять с нас деньги за наши квартиры еще раз, еще раз и еще раз", - заявили дольщики.

Также активисты сообщили, что на прошлой неделе с улиц Перми исчезли баннеры с хэштегом #дядявовапомоги. Этой акцией к проблеме обманутых дольщиков и пайщиков края общественники надеялись привлечь внимание президента. Теперь кражей баннеров, по словам дольщиков, занимается полиция. Теперь дольщики используют хэштег #дядяпашапомоги.

В пресс-службе краевого минстроя комментировать эту акцию отказались, однако подчеркнули, что со всеми дольщиками края ведется работа. Ранее стало известно, что дольщики "Первого пермского микрорайона" - самого крупного проблемного объекта в Прикамье проголосовали за создание жилищно-строительного кооператива. Решение было принято 30 января на собрании участников долевого строительства. 77% граждан поддержали создание ЖСК. Число пострадавших дольщиков объекта составляет 287 человек. Как пояснили в ведомстве, теперь им необходимо определиться с вариантами достройки домов. Также в минстрое сообщили, что инвесторы на достройку объектов в Прикамье пока не заявлялись.

"Дольщикам для начала необходимо принять решение, как они будут достраивать объект. Дольщики "Первого пермского микрорайона" создают ЖСК. После этого у них три варианта: они либо продают объект с торгов, что им не выгодно, потому что получится незначительная сумма. Второй вариант - они привлекают инвестора. Но этот объект для инвесторов не слишком привлекательный. Еще никто не заявлялся. У нас в Пермском крае за последние годы был один случай появления инвестора по объекту Екатерининская, 175. Последствия были таковы: после того как зашел инвестор, ему предоставили компенсационный участок на достройку, он начал строить объект, но бросил и его. То есть у нас практика привлечения инвесторов ничего хорошего не показала и те инвесторы, которые якобы собираются достраивать, еще не разу не заявлялись. К тому же, они должны заявиться в Минстрой РФ, а не минстрой Пермского края. Мы никак в этой цепочке не участвуем. Третий вариант - заем у ПАИЖК, ПАИЖК достраивает объект, а дольщики потом могут рассчитывать на субсидии", - сообщили в краевом минстрое.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Пермского края Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 г. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома. Субсидии будут предоставляться дольщикам после сдачи объектов в эксплуатацию.

Кроме того, что в этом году в планах у региональных властей добиться ввода в эксплуатацию восми проблемных домов.

Другие новости по темам: дольщики, участники долевого строительства, застройщик, проблемный объект, Павел Грудинин, минстрой, поддержка
13.02.2018 11:14 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:14 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.02.2018 08:12 Мск
Еще один долгострой в Прикамье исключен из списка проблемных объектов

Ранее 02.02.2018 16:20 Мск
В Прикамье специалисты "фронт-офиса" проконсультировали свыше двух тысяч дольщиков

Ранее 31.01.2018 16:24 Мск
Дольщики самого крупного проблемного объекта в Прикамье проголосовали за создание ЖСК

Ранее 30.01.2018 14:46 Мск
Дольщики ЖК "Пермские высоты" провели пикет с палатками у недостроенного дома








Добавить комментарий:

#Дядяпашапомоги. Дольщики Пермского края подготовили открытое обращение к кандидату в президенты от КПРФ
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+