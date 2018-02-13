Крушение Ан-148: найдены более 1400 фрагментов тел и 500 обломков самолета

В районе села Степановское Раменского района Московской области, где произошло падение самолета Ан-148, продолжаются поисковые работы.

"По состоянию на 8 часов утра 13 февраля обнаружено более 1400 фрагментов тел погибших и около 500 фрагментов воздушного судна, обследовано 30 га территории", - сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Московской области.

Сегодня запланирован подъем обломков воздушного судна, которые находятся в образовавшейся от его падения воронки. Он будет осуществляться при помощи автокрана и кранов-манипуляторов.

Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Спасатели разбили зону крушения на 29 секторов. Ночью место освещается световыми башнями и вышками, которых установлено 40 штук.

Для проведения поисковой операции активно используются беспилотники, снегоходы, а также специализированная спасательная техника повышенной проходимости, автокраны, экскаваторы, бульдозеры.

Как сообщалось ранее, основные поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье могут быть завершены в течение семи дней, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на месте ЧП.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли. Среди погибших — трое детей возраста 17, 13 и 5 лет.