"Операции прошли, мне лучше": Dj Smash рассказал о последствиях избиения в пермском ночном клубе

Dj Smash (Андрей Ширман) рассказал в своем Instagram о драке, которая стоила ему перелома челюсти и черепно-мозговой травмы. Он рассказал о том, что изначально сделал совместные фото со всеми, кто этого хотел, однако позже один из пермяков начал конфликт как раз из-за фото, передает корреспондент Накануне.RU.

"Утром в прошлую субботу я хорошенько отхватил в своем родном городе Пермь. Рассказываю, как все было: все случилось в клубе "Дом Культуры", в районе трех часов утра. Вначале, приехав в клуб, я сфотографировался со всеми желавшими, в том числе и с теми, кто на меня позже напал. Только, увы, фотография получилась обрезанная, и зачинщик драки, Сергей Ванкевич, получился на ней только наполовину", - написал музыкант.

Ширман пишет, что Ванкевич подошел к нему позже сильно пьяным.

"В тот момент я стоял у бара спиной к танцполу и делал заказ. Ванкевич начал требовать новое фото, на что получил вежливый отказ. Он пытался силой оттащить меня от бара, но не удержался на ногах и упал на пол, потащив меня за собой, хотя мне удалось удержаться на ногах, облокотившись на него. В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнев ударил меня в висок и челюсть, свалив с ног, и после оба добивали меня ногами. Я находился в сознании. Открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и еще много чего. Операции прошли, я чувствую себя намного лучше", - резюмирует Dj Smash.

Напомним, полиция начала проверку, а Телепнев отрицает факт нападения.