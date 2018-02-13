ФАС взяла под контроль топливный рынок после слов Путина о ценах на бензин

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждения структурам "Газпрома"- "Газпром газэнергосеть СПб", "Газпром нефтехим Салават" и "Газпром газэнергосеть".

Топливные предприятия заподозрили в нарушениях законодательства при купле-продаже нефтепродуктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Так, по данным ФАС, структуры "Газпрома" в январе этого года сократили объемы реализации товара на внутренний рынок РФ и значительно увеличили экспорт по сравнению с декабрем 2017 года.

Еще одной причиной выдачи предупреждений стала реализация на бирже автомобильных бензинов на нерегулярной и неравномерной основе.

"Такая ситуация приводит к созданию дискриминационных условий для участников рынка и к необоснованному отказу либо уклонению от заключения договора поставки, в том числе на организованных торгах", - отметили в ФАС.

"Подобные действия компаний могут нарушить баланс спроса и предложений на рынке нефтепродуктов, от которого зависит стоимость бензина, - заявил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин. – В ближайшее время от компаний мы ожидаем урегулирования этой ситуации. Если этого не произойдет, то в отношении упомянутых компаний, входящих в группу лиц «Газпрома», могут быть возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства и наложены штрафные санкции".

Предупреждение ФАС было вынесено после недавних высказываний президента Владимира Путина о том, что цены на бензин "хотелось бы прибить".

Как ранее сообщало Накануне.RU, цены на бензин в 2017 году в три раза обогнали инфляцию.

Ранее эксперты высказывали мнение, что цены на бензин сдержат из-за президентских выборов, но потом снова начнется рост.