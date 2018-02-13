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В Зауралье пограничники задержали мужчину со шрамами: возможно, он воевал на стороне боевиков
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шрам, иностранец (2018) | Фото:Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Зауральские пограничники задержали иностранца, который, возможно, принимал активное участие в боевых действиях в странах с повышенной террористической активностью.
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Иностранец 1993 года рождения пытался въехать на территорию Курганской области в пункте пропуска "Петухово" на прошлой неделе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"В ходе проведения пограничного контроля было установлено, что ранее указанное лицо попадало в поле зрения органов безопасности в Московской области, как возможный участник боевых действий. На теле проверяемого были обнаружены многочисленные следы резаных ранений, а также шрамы, схожие с пулевыми ранениями. Внятных объяснений об их происхождении иностранец дать не мог. Кроме того, в заграничном паспорте имелись отметки о посещении стран с повышенной террористической активностью, на территории которых существуют запрещенные центры подготовки боевиков", - пояснили в ведомстве.

В связи с возможной опасностью нахождения иностранца на территории России въезд ему был не разрешен.

шрам, иностранец(2018)|Фото:Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

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13.02.2018 08:47 Мск | Петухово | Михаил Белокрылов
10:47 Екб


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В Зауралье пограничники задержали мужчину со шрамами: возможно, он воевал на стороне боевиков
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