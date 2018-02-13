В Зауралье пограничники задержали мужчину со шрамами: возможно, он воевал на стороне боевиков

Зауральские пограничники задержали иностранца, который, возможно, принимал активное участие в боевых действиях в странах с повышенной террористической активностью.

Иностранец 1993 года рождения пытался въехать на территорию Курганской области в пункте пропуска "Петухово" на прошлой неделе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"В ходе проведения пограничного контроля было установлено, что ранее указанное лицо попадало в поле зрения органов безопасности в Московской области, как возможный участник боевых действий. На теле проверяемого были обнаружены многочисленные следы резаных ранений, а также шрамы, схожие с пулевыми ранениями. Внятных объяснений об их происхождении иностранец дать не мог. Кроме того, в заграничном паспорте имелись отметки о посещении стран с повышенной террористической активностью, на территории которых существуют запрещенные центры подготовки боевиков", - пояснили в ведомстве.

В связи с возможной опасностью нахождения иностранца на территории России въезд ему был не разрешен.