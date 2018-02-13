"Союз вкладчиков" потребовал от Путина вернуть лицензии частным банкам и проверить работу ЦБ

Представители Союза вкладчиков передали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят обратить внимания на действия Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, а также отменить решения об отзыве лицензий у частных банков, сообщил Накануне.RU один из членов организации Иннокентий Мельников.

"Мы рады возможности передать обращение к президенту РФ: убеждены, что сейчас только он может помочь пострадавшим в результате отзыва лицензии у частных банков вкладчикам и остановить творимые ЦБ и АСВ беззакония. Я призываю пострадавших вкладчиков не опускать руки и продолжать бороться за свои права. Только вместе мы сможем остановить произвол Центробанка", - заявил председатель "Союз вкладчиков", "превышенец" банка "Югра" Николай Николаев в ходе пресс-брифинга у дверей Общественной приемной президента РФ.

Он отметил, что неравнодушные граждане со всей России ставили свои подписи под обращением с просьбой защитить пострадавших клиентов частных банков. Ранее Николаев в видеообращении призывал главу государства вмешаться в политику Центробанка по отношению к частным кредитным организациям, в результате которой десятки тысяч граждан, чей вклад превысил сумму страховой выплаты, лишились своих средств.

Союз вкладчиков был создан в конце 2017 г. на волне протестов вкладчиков-"превышенцев" банка "Югра". Сейчас он объединил вокруг себя пострадавших клиентов всех уничтоженных банков. Более 30 тыс. человек откликнулись на призыв подписать требование защиты вкладчиков.