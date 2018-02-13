На Южном Урале в медицинских и социальных организациях четырех муниципалитетов введен карантин из-за ОРВИ

В медицинских и социальных организациях четырех муниципалитетов Челябинской области введен карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. Еще в 10 муниципальных образованиях приостановлен учебных процесс в восьми школах и 86 классах 30 школ, одной группе техникума и четырех группах трех детских садов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В целом ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как неэпидемическая. За прошлую неделю зарегистрировано 28 тыс. 882 случая ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 17 %. Однако показатель заболеваемости остается ниже порогового на 12 %.

В Челябинске зарегистрировано 11 тыс. 714 случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня эпидпорога на 7 %.