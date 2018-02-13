Встречу Путина и президента ФИФА перенесли из Сочи в Москву

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе президента РФ, встреча прошла в Кремле.

О чем на ней шла речь, не уточняется, однако можно предположить, что обсуждался предстоящий чемпионат мира по футболу-2018, который этим летом пройдет в России.

Напомним, изначально встреча Путина и Инфантино планировалась в Сочи. С чем связан перенос места, неизвестно.

Добавим, ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что в феврале будет два приезда Джанни Инфантино в Россию, а перед самим чемпионатом мира также запланирован инспекционный визит ФИФА.