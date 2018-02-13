В Вене из отеля похитили трехлетнюю девочку из России

Трехлетнюю девочку из России похитили в Австрии.

По данным источника в российских правоохранительных органах, похищение произошло 28 декабря в венском отеле "Бьянка". 8 февраля российские следователи возбудили дело.

Известно, что гражданка России 2014 года рождения, зарегистрирована в Москве.

О предполагаемых целях похитителей не сообщается, отмечает РИА Новости.

В октябре сообщалось, что полицейские Амурской области разыскивает мальчика, которого из Зейского района в неизвестном направлении увез гостивший в семье мужчина.