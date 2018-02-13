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экономика ;
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"Газпром" направит около 600 миллионов рублей на газификацию Пермского края
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Газовая плита (2013) | http://news.rambler.ru

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел рабочее совещание с представителями "Газпрома" - членом правления Владимиром Марковым и заместителем председателя правления Валерием Голубевым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Совещание состоялось 12 февраля. В нем также приняли участие исполняющий обязанности заместителя председателя правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальев и генеральный директор "Газпром межрегионгаз Пермь", "Газпром газораспределение Пермь" Николай Благов.

Стороны обсудили погашение задолженности за потребленный газ теплоснабжающими организациями Пермского края, развитие теплоэнергетики на территории Пермского края, установление розничных цен на газ для населения, а также проект строительства станций приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа.

"В части погашения задолженность наша стратегическая задача – убрать посредников и наладить прямые платежи, чтобы каждая копейка, оплаченная жителями, доходила до адресата. По посредникам мы успели принять некоторые решения: в каких-то случаях был заменен оператор, через которого идут платежи за коммунальные услуги, в некоторых компаниях-поставщиках были заменены руководители. В этом году "Газпром" существенно увеличил финансирование газификации в крае с 200 до 575 млн руб. Мы связываем это с нашим эффективным взаимодействием и активной работой. Руководство компании видит это и оказывает знак доверия", - прокомментировал итоги встречи Максим Решетников.

губернатор, Максим Решетников, "Газпром", Валерий Голубев, Владимир Марков, газификация Пермского края(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев заявил, что перед компанией стоит задача довести газификацию в России до 85-90%.

"Ситуация с газификацией в России схожа с ситуацией в Пермском каре – так же есть отдаленные и малонаселенные пункты. Мы видим, что решить поставленную задачу нам поможет технология поставки сжиженного газа на станции СПГ. Кроме того, мы намерены внести изменения в программы развития газификации соседних регионов, где бы учитывалась эта технология: мы видим экономическую целесообразность", – пояснил Валерий Голубев.

Также по итогам встречи участники отметили, что вопрос по регуляторному контракту стороны обсудят с участием Федеральной антимонопольной службы.

В прошлом году по поручению губернатора в крае были пересмотрены подходы к газификации. Был утвержден первый этап газификации в регионе, которая предполагает серьезное увеличение основных показателей газификации в Пермском крае до 2019 года. На первом этапе газ будет проведен в 43 населенных пункта, построено 679 км газопроводов. Сейчас Региональная служба по тарифам готовит второй этап газификации, куда будут включены новые территории.

Другие новости по темам: губернатор, Максим Решетников, ПАО «Газпром», Валерий Голубев, Владимир Марков, газификация Пермского края
13.02.2018 08:38 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:38 Екб


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"Газпром" направит около 600 миллионов рублей на газификацию Пермского края
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