Пассажиры "Уральских авиалиний" не могут вылететь из Таджикистана в Екатеринбург более 15 часов

Более чем на 15 часов задерживается прибытие рейса U6-2954 из Душанбе (Таджикистан) в Екатеринбург. Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь в 06.45 утра по местному времени, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Пассажиры "Уральских авиалиний" прибудут в Екатеринбург только в 22.00 вечера по местному времени. Сейчас идёт подготовка рейса.

Напомним, что губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пожаловались на работу авиакомпании "Уральские авиалинии". Глава региона обещал разобраться, но заявил, что "в целом уральцев поддерживает".

Ранее "Уральские авиалинии" неоднократно задерживали рейсы из екатеринбургского "Кольцово". При этом, задержки составляли и довольно продолжительное время. Кроме того, ряд пассажиров жаловался на состояние авиалайнеров. Похожа ситуация уже была, когда уральцы не могли вылететь из Таджикистана 19 часов.