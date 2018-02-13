Упавшую с 20-метровой скалы в Грузии российскую туристку доставили в больницу Магнитогорска

Российская туристка Елена К., которая упала с 20-метровой скалы на отдыхе в Грузии, доставлена в Магнитогорск.

Полет девушка перенесла нормально, рядом с ней все время находился медицинский работник, сейчас она находится в больнице, сообщила начальник пресс-службы Министерства здравоохранения Южного Урала Мария Хворостова.

Транспортировку россиянки организовал Центр медицины катастроф.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел 3 января этого года в Тбилиси - о случившемся в соцсети сообщила сестра пострадавшей, которая попросила у земляков помощи с оплатой лечения Елены и ее транспортировки в Магнитогорск.