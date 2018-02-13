Первый заместитель Мединского потребовал от Комаровой не допустить восстановления в Ханты-Мансийске памятника Ленину

В сети появился документ, якобы подписанный первый заместителем министра культуры РФ Владимиром Аристарховым. В нем чиновник просит губернатора Югры Наталью Комарову не допустить восстановления в окружной столице памятника Владимиру Ленину, передает корреспондент Накануне.RU.

Аристархов пишет, что в министерство обратился председатель патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Он обеспокоен тем, что в Ханты-Мансийске могут восстановить памятник вождю мирового пролетариата.

"Принимая во внимание неоднозначный общественный резонанс, который может вызвать реализация данной инициативы, просил бы вас рассмотреть предложение об установке памятника Ленину в одном из музеев Ханты-Мансийска", - резюмирует Аристархов.

Напомним, бронзовый памятник вождю мирового пролетариата в Ханты-Мансийске высотой более 6 м и весом 3 тыс. 200 кг создан Анатолием Новиковым, одним из авторов скульптурно-архитектурного ансамбля "Родина-Мать" в Волгограде. Он официально признан художественным произведением, и это первая авторская профессиональная работа такого рода, появившаяся в югорской столице. Вернуть скульптуру предложил городской Совет ветеранов. Власти города собирались создать "Сквер СССР", однако проект до сих пор не реализован.