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"Самолет "завалился" в облаках, перешел в пикирование и ударился в землю целиком" Военный летчик 1 класса, директор ООО НПЦ "Эр АвиаЛогин" Александр Пленцов исключает возможность ошибки пилотов. В беседе с Накануне.RU он рассматривает выдвинутые экспертами предположения о причинах крушения самолета, в том числе возможность обледенения и сбой счетчика высоты.
12.02.2018
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
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Нефтяное эмбарго США в отношении Венесуэлы – словесные интервенции или спусковой крючок? США рассматривают возможность введения нефтяных санкций в отношении Венесуэлы. По мнению госсекретаря США Рекса Тиллерсона, запрет на продажу или поставки нефти или нефтепродуктов из Венесуэлы "поможет быстрее положить конец" Венесуэле. "Если ничего не будет сделано, то конец тоже наступит, но венесуэльский народ будет дольше страдать", приводит слова американского политика ТАСС. При этом в правительстве США изучаются варианты смягчения влияния санкций на американский бизнес и другие страны в регионе.
13.02.2018
экономика ;
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Медицинский кластер в Академическом начнут строить в марте
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Медицинский кластер, Екатеринбург, Евгений Куйвашев (2018) | Фото: ДИП

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 февраля посетил площадку в районе Академический, где в третьей декаде марта начнется строительство комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Медицинский кластер, Екатеринбург, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: ДИП

Комплекс НИИ ОММ станет основой развития научного направления медицинского кластера в Академическом. Новое здание института расположится в районе пересечения улицы Амундсена и проспекта Сахарова.

Медицинский кластер, УГМУ, Академический район(2017)|Фото: img.rg.ru

Площадь земельного участка под строительство здания института составляет 5,5 гектара. Согласно проекту, в здании НИИ будет создан стационар на 235 коек, консультативно-диагностический центр на 150 посещений для взрослых.

Медицинский кластер, Екатеринбург, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: ДИП

Глава Свердловской области поручил рассмотреть возможность размещения на территории центра вертолетной площадки, чтобы обеспечить возможность работы в различных ситуациях, в том числе экстренных. Сейчас также разрабатывается план для строительства здесь здания Уральского государственного медицинского университета и общежития.

Медицинский кластер, Екатеринбург, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: ДИП

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13.02.2018 07:48 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:48 Екб


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Медицинский кластер в Академическом начнут строить в марте
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