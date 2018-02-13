Медицинский кластер в Академическом начнут строить в марте

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 февраля посетил площадку в районе Академический, где в третьей декаде марта начнется строительство комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Комплекс НИИ ОММ станет основой развития научного направления медицинского кластера в Академическом. Новое здание института расположится в районе пересечения улицы Амундсена и проспекта Сахарова.

Площадь земельного участка под строительство здания института составляет 5,5 гектара. Согласно проекту, в здании НИИ будет создан стационар на 235 коек, консультативно-диагностический центр на 150 посещений для взрослых.

Глава Свердловской области поручил рассмотреть возможность размещения на территории центра вертолетной площадки, чтобы обеспечить возможность работы в различных ситуациях, в том числе экстренных. Сейчас также разрабатывается план для строительства здесь здания Уральского государственного медицинского университета и общежития.