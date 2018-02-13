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Семье жительницы Пермского края, погибшей на борту Ан-148, окажут материальную помощь
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Ан-148, крушение, обломки (2018) | Фото: Life.ru via AP

Семье жительницы Пермского края, погибшей в авиакатастрофе под Москвой, будет оказана материальная помощь. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства социального развития Прикамья деньги будут выделены на неотложные нужды и погребение. Совместно с родственниками будет осуществляться патронаж над матерью погибшей женщины.

Напомним, на борту самолета Ан-148, потерпевшего крушение под Москвой, находилась уроженка Чусового, 1976 года рождения. В последнее время женщина проживала в Москве. Родной брат погибшей выехал в Москву для проверки ДНК.

Ранее было объявлено о выплате семьям погибших материальной помощи из резервного фонда правительства Оренбургской области независимо от места проживания погибших.

В настоящее время обнаружено более 700 фрагментов тел. Их привезли в городскую клиническую больницу №6, после чего сотрудники МЧС России переправят их в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения исследований. Еще часть фрагментов будет доставлена следующим рейсом.

Между тем, в Орске организована работа по забору проб ДНК у родственников жертв авиакатастрофы. Психологи МЧС России сопровождают близких погибших на всех этапах при проведении следственных мероприятий в Москве и Орске.

Как сообщалось ранее, основные поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье могут быть завершены в течение семи дней, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на месте ЧП.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, пассажирский самолёт авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли. Среди погибших — трое детей возраста 17, 13 и 5 лет.



Развитие сюжета: Ранее 13.02.2018 09:16 Мск
Крушение Ан-148: найдены более 1400 фрагментов тел и 500 обломков самолета

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13.02.2018 08:10 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:10 Екб


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Семье жительницы Пермского края, погибшей на борту Ан-148, окажут материальную помощь
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