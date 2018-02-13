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экономика ;
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Новости
13.02.2018 08:09 Мск (10:09 Екб)
спорт | За рубежом
Российские керлингисты завоевали первую медаль в истории Олимпиад
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спорт керлинг камень (2009) | Фото:

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль в дабл-миксте на Олимпийских игр 2018 года.
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Россияне обыграли пару из Норвегии со счетом 8:4. Эта награда стала третьей медалью российских олимпийцев на Играх-2018 и первой в истории российского керлинга.

"Это большая победа. Мы знали, что можем выиграть медали, и у нас это получилось. Пусть это бронза, но она очень важна для нас. Возможно, в полуфинале мы могли сыграть чуть лучше, но побеждает сильнейший. Мы желаем канадцам и швейцарцам удачи в финале", - приводит "Лента.ру" слова Брызгаловой.

Крушельницкий добавил, что этот матч стал одним из лучших в его карьере. Также он отметил, что дуэт полностью контролировал ход матча за третье место.

Россия по-прежнему находится на десятой строчке медального зачета Олимпиады в Пхенчхане с одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. На первом месте – Германия.

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13.02.2018 08:09 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:09 Екб


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Российские керлингисты завоевали первую медаль в истории Олимпиад
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