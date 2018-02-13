Бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД приговорили к 4,5 годам в колонии за провокацию на коммерческий подкуп главного акционера ЧТПЗ

Московский городской суд приговорил бывшего оперуполномоченного управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Сергея Астафурова и бывшего гендиректора ФГУП "Промресурс" Владимира Спиридонова к 4,5 годам в колонии общего режима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, Астафуров признан виновным в превышении должностных полномочий, Спиридонов – в пособничестве превышению должностных полномочий, незаконном хранении оружия и подделке документов.

"Поскольку дело имеет гриф секретности, слушания частично проходили в закрытом режиме. По этой же причине судья огласил лишь вводную и резолютивную части приговора", - рассказали в суде.

Напомним, уголовное дело в отношении осужденных было возбуждено в январе 2017 года. По версии следствия, действия обвиняемых привели к незаконному возбуждению уголовного дела в отношении акционера ЧТПЗ Комарова и его адвоката Александра Шибанова.

Как уже сообщало Накануне.RU, в феврале 2016 года уголовное дело в отношении Андрея Комарова и Александра Шибанова было прекращено в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. По изначальной версии СК, якобы Комаров и юрист Александр Шибанов, вступив в сговор, решили подкупить проверяющего: они предложили ему 300 тыс. долларов за сокрытие нарушения и фальсификацию документов проверки.