В Екатеринбурге судят автохама, сломавшего челюсть другому водителю

В Екатеринбурге перед судом предстанет автохам, избивший другого водителя. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, вечером 6 марта прошлого года подсудимый ехал по улице Комсомольская и не поделил проезжую часть с водителем автомобиля "Дэу Нексия". После этого злоумышленник вышел из своей машины, подошел к иномарке, открыл дверь со стороны водителя и нанес тому удар кулаком и не менее двух ударов ногой в область головы.

На этом автохам не успокоился: он вытащил водителя из машины прямо на дорогу, добил тремя ударами в голову и пнул ногой по туловищу. В результате пострадавший получил перелом челюсти и кровоподтеки, которые расценены экспертами как вред здоровью средней тяжести.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье. Агрессивному водителю светит лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в суд было направлено дело уральца, избившего двух инспекторов ГИБДД.