"Росатом" претендует на триллион рублей на модернизацию энергетики. Чубайс просит больше

"Росатом" претендует на 1 трлн рублей из 1,5 трлн, которые, по решению правительства, потребителям, возможно, придется потратить на модернизацию энергетики страны.

О том, что "Росатом" намерен принять участие в программе модернизации энергетики России, представители концерна заявили 12 февраля на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича. Об этом рассказали РБК четыре источника, близких к участникам совещания.

"Росатом" намерен построить три реактора ВВЭР-1200 - два на Курской АЭС и один на Смоленской АЭС, а также реактор на быстрых нейтронах (где именно, представитель "Росатома" не уточнял, но такой реактор компания сейчас строится на Белоярской АЭС), передает издание. О том, что "Росатом" попросил компенсировать затраты на строительство реакторов на Курской и Смоленской АЭС, сообщил другой источник. По словам трех собеседников РБК, стоимость энергоблоков "Росатом" оценивает в 1 трлн рублей, еще один говорит, что речь о 1,2 трлн рублей.

Программу модернизации энергетики России в ноябре 2017 года поддержал президент Владимир Путин, и теперь правительство обсуждает ее параметры. Министр энергетики Александр Новак оценивал максимально возможный размер программы в 1,5 трлн рублей до 2030 года. По действующим правилам на эту сумму с 2022 года должен был снизиться платеж за мощность для крупных потребителей. Во время реформы РАО ЕЭС в конце 2000-х годов правительство обязало крупных потребителей финансировать строительство новых энергоблоков в стране: энергокомпании, построив новый блок, в течение десяти лет получают за него повышенную плату, а потом она должна упасть до рыночной. Но Минэнрего и энергокомпании предложили не снижать плату для потребителей, а на эти деньги модернизировать старую генерацию.

Вполне вероятно, что "Росатому" придется конкурировать с другими энергокомпаниями. На совещании у Дворковича глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил на "освобождающиеся деньги" построить больше зеленых энергоблоков, рассказали три источника РБК. Сейчас программа поддержки зеленой энергетики предусматривает строительство 6 ГВт ветряной, солнечной генерации и малых ГЭС, Чубайс предложил увеличить ее до 20 ГВт. Программа поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) строится по тому же принципу, что и строительство время реформы РАО ЕЭС: за мощность новых объектов крупные потребители платят повышенную цену. Расширение программы поддержки оценивается в 1,5 трлн рублей.

Кроме того, "Русгидро" предложила модернизировать свои ТЭС на Дальнем Востоке за 153 млрд рублей, сообщили источники.

Дворкович поручил Минэнерго проанализировать и учесть инициативы компаний так, чтобы цена на электроэнергию, как и поручал президент, росла не выше инфляции.