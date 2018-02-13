В Челябинске арестован бывший следователь по обвинению в получении взятки в особо крупном размере

В Челябинске бывшего следователя СК Александра Есипова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, заключили под стражу до 10 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, который указывал, что обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, оказать воздействие на свидетелей, принять меры к уничтожению доказательств, либо иным способом воспрепятствовать расследованию.

"Следователем представлены доказательства, подтверждающие обоснованность возникших подозрений о причастности Есипова А.В. к совершению предполагаемого деяния", - рассказали в суде.

Также суд учел, что обвиняемый занимал руководящую должность, обладает связями в органах государственной власти, органах внутренних дел, ему известны данные и местонахождение свидетелей по делу, в связи с чем, он может оказать на них давление с целью склонения их к даче показаний в его интересах, использовать авторитет ранее занимаемой должности в целях оказания давления на свидетелей из числа находившихся в подчинении следователей следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска СУ СК России по Челябинской области, а также предпринять меры по уничтожению доказательств по делу.

Обвиняемый и его адвокат просили избрать иную меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста.