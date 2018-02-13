В Перми бухгалтер "Геостримнефти" получила два года за кражу у предприятия 4 миллионов

Суд отправил в колонию главного бухгалтера компании "Геостримнефть". Она наказана за то, что украла у предприятия несколько миллионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Имея электронную подпись руководителя предприятия, главбух в 2014-17 гг. переводила себе со счета "Геостримнефти" деньги. Она говорила, что средства – дополнительная оплата ее труда. В итоге ежемесячно она незаконно получала до 190 тыс. руб. Всего ей удалось "увести"4 млн руб.

Суд отправил пермячку на два года в колонию общего режима. Кроме того, она должна вернуть все похищенные средства.