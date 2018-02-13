У нескольких десятков школьников Екатеринбурга обнаружена острая кишечная инфекция: СКР ведет проверку

В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверки после ухудшения самочувствия учеников нескольких школ города.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, со слов представителей департамента образования администрации Екатеринбурга стало известно, что за последнее время у нескольких десятков учащихся различных образовательных учреждений ухудшилось состояние здоровья - в частности, были выявлены признаки острой кишечной инфекции. Сейчас следователи СКР и сотрудники контролирующих органов устанавливают причины произошедшего. Выясняются степень тяжести вреда здоровью несовершеннолетних, источник возникновения инфекции и прочие обстоятельства. По итогам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения.

Как напомнили в ведомстве, 2 февраля уже была организована доследственная проверка по факту ухудшения состояния здоровья учащихся в школе №64 в Екатеринбурге. В настоящее время она продолжается, опрошены представители администрации школы, медицинские работники, проведен осмотр места происшествия. Проводятся и другие мероприятия.

Как сообщало Накануне.RU, недавно похожий случай произошел в Татарстане: в одной из школ массово отравились дети. После этого директор учреждения сам пришел к следователям и написал явку с повинной.