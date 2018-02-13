Более 700 фрагментов тел пассажиров разбившегося Ан-148 доставили в Москву

Вертолет с фрагментами тел пассажиров и экипажа разбившегося в Подмосковье лайнера Ан-148 прибыл в Москву.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС РФ, в настоящее время обнаружено более 700 фрагментов тел. Их привезли в городскую клиническую больницу №6, после чего сотрудники МЧС России переправят их в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения судмедэкспертизы. Еще часть фрагментов будет доставлена следующим рейсом.

Между тем, в Орске организована работа по забору проб анализов ДНК у родственников жертв авиакатастрофы. Психологи МЧС России сопровождают близких погибших на всех этапах при проведении следственных мероприятий в Москве и Орске.

Как сообщалось ранее, основные поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье могут быть завершены в течение семи дней, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на месте ЧП.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, пассажирский самолёт авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все, находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли. Среди погибших — трое детей возраста 17, 13 и 5 лет.