В партии "Яблоко" высказались против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга

Свердловское региональное отделение парии "Яблока" высказалось против отмены выборов мэра Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в РО партии, там высказали категорическое несогласие с планами властей Свердловской области изменить систему выборов в органы местного самоуправления Екатеринбурга и лишить горожан права самим выбирать главу города.

"Считаем, что отмена общенародных выборов высшего должностного лица города Екатеринбурга существенно ущемляет права граждан, гарантированные Конституцией России, подрывает доверие избирателей к институту выборов, а также дискредитирует саму идею и смысл местного самоуправления", - сказали в партии.

Там отметили, что региональное отделение "Яблока" приложит все усилия "для сохранения права горожан самим избирать органы муниципальной власти в городе Екатеринбурге".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в январе текущего года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не будет против, если в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле отменят прямые выборы мэра. Однако, по его словам, окончательное решение должны принимать депутаты.