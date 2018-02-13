Японский шорт-трекист сдал первый положительный допинг-тест на Олимпиаде - СМИ

Шорт-трекист олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на Играх в Пхёнчхане.

Как сообщает USA Today, в пробе 21-летнего спортсмена был найден запрещенный препарат, однако его название не сообщается. Руководство национального олимпийского комитета Японии намерено 13 февраля созвать пресс-конференцию, чтобы официально объявить о сложившейся ситуации. Шорт-трекист был запасным японской команды в эстафете на 50 тыс. м. Финал на данной дистанции пройдет 22 февраля.

Сайто стал первым японским спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, который провалил допинг-тест, сообщает Lenta.ru.