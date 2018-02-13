Порошенко уволил главу "Укроборонпрома"

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова.

"Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в указе.

Накануне глава "Укроборонпрома" заявил о решении покинуть должность руководителя концерна. Он утверждал, что заявление об этом написал еще в 2017 году.

Кабинет министров Украины на заседании 31 января по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана одобрил рекомендацию Порошенко уволить Романова с должности гендиректора "Укроборонпрома", которую он занимает 3,5 года, сообщает ТАСС.