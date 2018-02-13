Сибирская язва в Турции: 70 человек госпитализированы

В одном из районов Турции произошла вспышка сибирской язвы.

Как сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре, госпитализированы больше 70 человек. Вспышка зарегистрирована в районе населенного пункта Акчаабат на севере Турции, имеющего выход к Черному морю. У трех человек диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась.

Как показала расследование турецких властей, вспышка связана с разделкой больных коров и употреблением в пищу инфицированного мяса. Турецкие специалисты принимают ряд мер по недопущению дальнейшего распространения инфекции, отметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство обращает внимание россиян на сложившуюся ситуацию и просит учитывать ее при планировании поездок.