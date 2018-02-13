Трамп представил проект бюджета, в котором содержится отказ от финансирования МКС

Белый дом представил предложения по финансированию NASA.

В проекте бюджета на 2019 финансовый год администрация президента США Дональда Трампа предложила прекратить государственное финансирование Международной космической станции к 2025 году. Таким образом, Вашингтон планирует сэкономить, заменив государственную программу на частные проекты. После этого NASA будет рассчитывать на коммерческих партнеров для исследований на низкой околоземной орбите и испытания технологий.

При этом Белый дом предлагает выделить $150 млн на создание программы, которая поддержит коммерческих партнеров и поощрит развитие возможностей МКС, в использовании которых заинтересованы частный сектор и NASA.

Кроме того, проект бюджета предлагает перейти от государственного финансирования принадлежащей NASA системы телекоммуникационных спутников и связанных с ними наземных станций.

Кроме того, $2,2 млрд Белый дом рассчитывает потратить на роботизированное исследование Солнечной системы, в том числе на запуск нового марсохода в 2020 году и создание "планетарной системы защиты Земли от потенциально опасных астероидов", сообщает РБК.

Как сообщили в "Роскосмосе", все решения о судьбе космической станции будут приняты к 2024 году. "МКС совместно эксплуатируется всеми странами-участницами, поэтому любые инициативы одной из стран всегда обсуждаются всеми. Все решения о судьбе МКС будут приняты к 2024 году", — сказали в госкорпорации.

Как ранее сообщало Накануне.RU, планы по отказу от финансирования МКС, скорее всего, столкнутся с критикой в американском Конгрессе, учитывая, что США потратили около $100 млрд на строительство и эксплуатацию станции. В настоящее время NASA думают о продлении срока службы МКС до 2028 года, сообщает ТАСС.