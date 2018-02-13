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В Тверском суде Москвы пройдет предварительное слушание по делу экс-мэра Владивостока Пушкарева
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мэр Владивостока Игорь Пушкарев (2016) | Фото: sledcom.ru

Тверской суд Москвы 13 февраля проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который обвиняется в коррупции.
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Как ожидается, по итогам слушания суд назначит дату рассмотрения дела по существу. Также на скамье подсудимых - родной брат арестованного экс-мэра Андрей Пушкарев, который ранее занимал должность гендиректора АО "Востокцемент" и бывший директор МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников.

Как считает следствие, с 2008 года по 2015 год мэр столицы Приморского края за взятки на общую сумму 75 млн руб. препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.

Затем при содействии директора МУП "Дороги Владивостока" он обеспечил победу в конкурсе указанного муниципального предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд руб. для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент".

Как считают правоохранительные органы, в результате близкие родственники главы города получили от дохода группы компаний "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн руб. Кроме того, МУП "Дороги Владивостока" причинен ущерб на 143,6 млн руб., так как предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков.

Пушкарев и его брат свою вину не признают. Лушников в ходе предварительного следствия признал вину в полном объеме и дал изобличающие экс-мэра показания.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце 2017 года отстраненный от должности мэр Владивостока Игорь Пушкарев добровольно ушел в отставку. Таким образом, Пушкарев руководил городом с 23 мая 2008 года до 3 ноября 2017 года, почти 9,5 лет.

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13.02.2018 01:45 Мск | Денис Линов
03:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.11.2017 11:37 Мск
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В Тверском суде Москвы пройдет предварительное слушание по делу экс-мэра Владивостока Пушкарева
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