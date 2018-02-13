После падения Ан-148 Трамп позвонил Путину

Глава Белого дома США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье.

Как сообщает пресс-служба Кремля, также главы государств обсудили некоторые аспекты ближневосточного урегулирования.

Накануне свои соболезнования выразил и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы", — написал Климкин на своей странице в Twitter.

Самолет Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.