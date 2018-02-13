Грузия попросит Польшу экстрагировать Саакашвили

В парламентском большинстве Грузии считают, что если бывший президент этой страны Михаил Саакашвили решит надолго остаться в Польше, куда его выслали из Украины, Тбилиси направит Варшаве запрос о экстрадиции опального политика.

Как сообщил член парламентского большинства Александр Кантария, "если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда". Кантария напомним, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор. "Вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, 12 февраля в Киеве был задержан лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили. Его задержали люди в масках и с надписями на куртках "Государственная пограничная служба" по запросу Миграционной службы. Спецназ ворвался в ресторан "Сулугуни", где был Саакашвили, и повалил его на пол.

После этого он был депортирован в Польшу.