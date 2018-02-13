Стали известны имена россиян, погибших после удара коалиции США в Сирии

Расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) назвали имена четырех россиян, которые погибли в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

Так, 7 февраля, когда американская коалиция против террористической организации "Исламское государство" нанесла массированный удар по проасадовским силам в долине реки Евфрат, погибли четыре россиянина - военные советники.

Это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области, а также Владимир Логинов из Калининградской области.

Владимир Логинов был сотником казачьего общества "Хутор "Прегольский". У него остались жена и несовершеннолетние дети. У Станислава Матвеева остались жена и двое сыновей, восьми и шести лет.

В Сирии также погиб национал-большевик Кирилл Ананьев (он был активистом запрещенной в России Национал-большевистской партии). Как сообщил сопредседатель партии "Другая Россия" Александр Аверин, он погиб 7 февраля в бою на берегу реки Евфрат в районе сирийского населенного пункта Хишам, сообщает РБК.

Как ранее сообщало иранское агентство Fars, в результате удара американской коалиции по сторонникам президента Сирии Башара Асада погибли "несколько российских военных советников".

Официальный представитель Минобороны США Дана Уайт заявила, что в провинции Дейр-эз-Зор имела место скоординированная атака сторонников президента Асада на отряды "Сирийских демократических сил" силами до батальона.