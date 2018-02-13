Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок

На следующий день после грандиозного концерта в честь Дня науки сразу в двух общежитиях Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева обвалился потолок. По словам студентов, все три дня до происшествия вода не переставая капала с потолков в их комнатах. В ответ на жалобы заведующие и коменданты общежитий обещали почистить снег с крыш. Было ли выполнено это обещание, неизвестно.

День науки академия отмечала с размахом, поздравить всех причастных в Тимирязевку приехали прославленный хор Турецкого и команда КВН из Армавира "Русская дорога".

Теперь студенты, вынужденные жить в аварийных условиях, задаются вопросом: почему руководству вуза пышные торжества важнее безопасности?

Как рассказала Накануне.RU студентка, до недавних пор проживавшая в первом общежитии, тазики и ведра для воды они расставили вдоль окна еще в начале прошлой недели, пока 9 февраля их не раздавило бетонными обломками.

"Мы три дня подряд обращались к заведующим и комендантам, нам ответили, что почистят снег с крыши. Не знаю, в итоге почистили или нет, но вода продолжала капать, а потом у нас обвалилась часть потолка над окном. Понятное дело, что все тазики были дребезги, все наши вещи стали белыми от гипса. Хорошо хоть, что в комнате никого не было, потому что могло и на голову упасть", - рассказала корреспонденту Накануне.RU студентка, пожелавшая остаться неназванной, и добавила, что их с соседкой переселили в другое общежитие. Комнату напротив тоже признали аварийной и "эвакуировали".

Обрушение в общежитии №1

Точно такое же происшествие случилось в ночь с 8 на 9 февраля во втором общежитии.

"Утро начинается не с кофе! Галина Дмитриевна, от всей души поздравляю вас с днем науки! Можете спать спокойно, ни я, ни моя соседка от ударов потолочной "глыбой" не пострадали! Может, уже хватит концертов, хора Турецкого и Галустяна? Займемся ремонтом общежитий? Или будем действовать только тогда, когда кто-нибудь из студентов пострадает?!" – написала в группе "Спасем Тимирязевку" в социальной сети "Вконтакте" студентка Алина.

Обрушение в общежитии №2

Девушек, едва не оказавшихся под завалами в собственных комнатах, поддержали другие студенты. Судя по многочисленным фото из общежитий Тимирязевки, протечки потолков там не редкость. Как, впрочем, и другие "стихийные бедствия": вспомнить только про недавний пожар и прорыв трубы, которые вовремя не заметили из-за неработающей сигнализации.

"Первое общежитие. Четвертый этаж. Тараканы, мыши, теперь потоп. Руководство бездействует, предложили переночевать в другой комнате. Никаких ликвидационных работ проводить, походу, не собираются. Что дальше? Пожар? Вполне вероятно. Провода, розетки, вода, короткое замыкание и все!" – волнуются студенты, пережившие ЧП.

"Тоже первая общага. Не успеваешь тазы выливать. Говорят, что пока снег не сойдет, делать никто ничего не будет, якобы задувает. Пообещали два дня назад, что счистят снег с крыши, никого не слышно. Предлагают только переселяться. Вселяйся в убитые комнаты, делай ремонт, потом потоп, снова новая комната и ремонт. Обожаю", - прокомментировала снимок студентка Анна.

Помимо тревоги за свою безопасность проживающие в общежитиях студенты испытывают постоянные неудобства: страдают от полчища тараканов и древней мебели.

"Из-за дурацких кроватей в пятой общаге у меня ужасно болит шея. Галина Дмитриевна, ну хватит уже концертов. Я уже просто умоляю, сделайте так, чтобы мы в пятой общаге спали на новых кроватях и на нормальных матрасах. Это все дешевле Хора Турецкого и Галустяна" – написал один из студентов в группе "Подслушано в Тимирязевке" "Вконтакте".

"Такие у нас кровати, без досок спать невозможно", - сопроводила фото студентка Полина.

Другая проблема жителей "общаг" – полчища тараканов.

Одна из студенток поделилась с Накануне.RU шокирующим фото "усатых соседей", пояснив, что это лишь малая часть...

Ректор вуза не раз интересовалась у проживающих в первом общежитии, все ли их устраивает. Галина Золина приходила трижды, последний раз в ноябре прошлого года: "Ничего не изменилось после ее посещения. Только шторки в общем душе повесили", - сообщила Накануне.RU студентка академии.

Закрытый на вечный ремонт душ

Правда, на ремонт закрылся старый душ. Ремонтируется он уже год, на второй - новый - ложится вся нагрузка.

"В коридорах, на лестницах, в окнах не хватает стекол, вместо них - фанера или пленка. Причем это не временная мера"

"Холод очень хорошо проникает через такие поврежденные окна"

Приходила Галина Золина и в общежитие №2, где также обвалился потолок. Увиденное неприятно удивило ректора, и она поручила закрыть "общагу" на ремонт. Дело было в сентябре, сегодня февраль, а студенты до сих пор живут в аварийном здании...

"В общежитии отсутствует горячая вода, кухни и туалеты находятся в плачевном состоянии, унитазы протекают, подвал постоянно заливается канализацией, нет освещения. Комнаты обслуживающего персонала захламлены, в служебных помещениях складируются воспламеняющиеся предметы и устаревшее оборудование. Все эти факты — яркая иллюстрация безответственности людей, должностными обязанностями которых является содержание в сохранности государственного имущества", - гласит сообщение на сайте академии.

Общежитие №2

Галина Золина в общежитии №2

"Как такое возможно? Ребята приехали к нам из разных уголков страны. Государство доверило нам их обучение! Кто дал вам право так безалаберно относиться к своим обязанностям?" – восклицала Золина.

По стечению обстоятельств обрушения потолков в двух общежитиях произошли после грандиозного Дня науки. Праздник отметили с привычным ректору Тимирязевки размахом. Причастных со сцены актового зала академии поздравили именитый хор Турецкого и команда КВН из Армавира.

Выступление хора Турецкого, по данным концертных агентств, стоит порядка 30 тыс. у.е.

Исполнители хора показывают правильный жест ректору академии...

"Концерт в честь Дня российской науки получился добрым и искренним. Современное мультимедийное оборудование, новый экран сделали его еще более зрелищным и ярким. Своей теплой атмосферой он запомнится тимирязевцам на долгие годы", - говорится в релизе на сайте университета.

По сведениям нашего источника, праздник якобы обошелся Тимирязевке в 1 млн руб.

К слову, на техническое оснащение праздника "Посвящение в студенты", а именно "зрелищно-развлекательные услуги", 1 сентября прошлого года Тимирязевка не поскупилась потратить почти 3 млн руб.

Студенты недоумевают: почему праздники ректору важнее безопасности студентов?

Накануне.RU направило пресс-службе академии информационный запрос о причинах обрушений, но к моменту публикации ответ мы не получили.