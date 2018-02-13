Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок

в этот день
13.02.18
22:03
В Екб.00:03
"Худеет" и разрушается. Ученые посоветовали не прикасаться к Челябинскому метеориту
В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки, обвалился потолок
Dj Smash рассказал о последствиях избиения в пермском ночном клубе
Главное
В МАК озвучили версию крушения Ан-148 в Подмосковье

Тема дня
ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
13.02.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Чубайс снова задумал сорвать куш на энергетике? Самым амбициозным стал проект Анатолия Чубайса и его "Роснано" – подобно Илону Маску, он, вероятно, решил идти в ногу с трендами и предложил увеличить количество возобновляемых источников энергии (системы ветряной и солнечной генерации, ГЭС) за "каких-то" 1,5 трлн руб. Казалось бы, где "Роснано", а где ветряки?
13.02.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа упавшего "Ан-148"
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
В России вышел на свободу расчленитель, осужденный на пожизненный срок в "Полярной сове"
Сайт Навального попал в реестр запрещенной информации
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 820

Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Тимирязевская академия, общежитие (2018) | Фото: vk.com/sostimiryazevka

На следующий день после грандиозного концерта в честь Дня науки сразу в двух общежитиях Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева обвалился потолок. По словам студентов, все три дня до происшествия вода не переставая капала с потолков в их комнатах. В ответ на жалобы заведующие и коменданты общежитий обещали почистить снег с крыш. Было ли выполнено это обещание, неизвестно.
Читайте также:

День науки академия отмечала с размахом, поздравить всех причастных в Тимирязевку приехали прославленный хор Турецкого и команда КВН из Армавира "Русская дорога".

Теперь студенты, вынужденные жить в аварийных условиях, задаются вопросом: почему руководству вуза пышные торжества важнее безопасности?

Как рассказала Накануне.RU студентка, до недавних пор проживавшая в первом общежитии, тазики и ведра для воды они расставили вдоль окна еще в начале прошлой недели, пока 9 февраля их не раздавило бетонными обломками.

"Мы три дня подряд обращались к заведующим и комендантам, нам ответили, что почистят снег с крыши. Не знаю, в итоге почистили или нет, но вода продолжала капать, а потом у нас обвалилась часть потолка над окном. Понятное дело, что все тазики были дребезги, все наши вещи стали белыми от гипса. Хорошо хоть, что в комнате никого не было, потому что могло и на голову упасть", - рассказала корреспонденту Накануне.RU студентка, пожелавшая остаться неназванной, и добавила, что их с соседкой переселили в другое общежитие. Комнату напротив тоже признали аварийной и "эвакуировали".

Тимирязевская академия, общежитие(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

Обрушение в общежитии №1

Точно такое же происшествие случилось в ночь с 8 на 9 февраля во втором общежитии.

"Утро начинается не с кофе! Галина Дмитриевна, от всей души поздравляю вас с днем науки! Можете спать спокойно, ни я, ни моя соседка от ударов потолочной "глыбой" не пострадали! Может, уже хватит концертов, хора Турецкого и Галустяна? Займемся ремонтом общежитий? Или будем действовать только тогда, когда кто-нибудь из студентов пострадает?!" – написала в группе "Спасем Тимирязевку" в социальной сети "Вконтакте" студентка Алина.

Тимирязевская академия, общежитие(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

Обрушение в общежитии №2

Девушек, едва не оказавшихся под завалами в собственных комнатах, поддержали другие студенты. Судя по многочисленным фото из общежитий Тимирязевки, протечки потолков там не редкость. Как, впрочем, и другие "стихийные бедствия": вспомнить только про недавний пожар и прорыв трубы, которые вовремя не заметили из-за неработающей сигнализации.

"Первое общежитие. Четвертый этаж. Тараканы, мыши, теперь потоп. Руководство бездействует, предложили переночевать в другой комнате. Никаких ликвидационных работ проводить, походу, не собираются. Что дальше? Пожар? Вполне вероятно. Провода, розетки, вода, короткое замыкание и все!" – волнуются студенты, пережившие ЧП.

Тимирязевская академия, общежитие(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

"Тоже первая общага. Не успеваешь тазы выливать. Говорят, что пока снег не сойдет, делать никто ничего не будет, якобы задувает. Пообещали два дня назад, что счистят снег с крыши, никого не слышно. Предлагают только переселяться. Вселяйся в убитые комнаты, делай ремонт, потом потоп, снова новая комната и ремонт. Обожаю", - прокомментировала снимок студентка Анна.

Тимирязевская академия, общежитие(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

Помимо тревоги за свою безопасность проживающие в общежитиях студенты испытывают постоянные неудобства: страдают от полчища тараканов и древней мебели.

"Из-за дурацких кроватей в пятой общаге у меня ужасно болит шея. Галина Дмитриевна, ну хватит уже концертов. Я уже просто умоляю, сделайте так, чтобы мы в пятой общаге спали на новых кроватях и на нормальных матрасах. Это все дешевле Хора Турецкого и Галустяна" – написал один из студентов в группе "Подслушано в Тимирязевке" "Вконтакте".

Тимирязевская академия, общежитие(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

"Такие у нас кровати, без досок спать невозможно", - сопроводила фото студентка Полина.

Другая проблема жителей "общаг" – полчища тараканов.

Одна из студенток поделилась с Накануне.RU шокирующим фото "усатых соседей", пояснив, что это лишь малая часть...

Тимирязевская академия, общежитие, тараканы(2018)|Фото: студенты РГАУ-МСХА

Ректор вуза не раз интересовалась у проживающих в первом общежитии, все ли их устраивает. Галина Золина приходила трижды, последний раз в ноябре прошлого года: "Ничего не изменилось после ее посещения. Только шторки в общем душе повесили", - сообщила Накануне.RU студентка академии.

Тимирязевская академия, общежитие(2018)|Фото: Студенты Тимирязевской академии

Закрытый на вечный ремонт душ

Правда, на ремонт закрылся старый душ. Ремонтируется он уже год, на второй - новый - ложится вся нагрузка.

Тимирязевская академия, общежитие(2018)|Фото: Студенты Тимирязевской академии

"В коридорах, на лестницах, в окнах не хватает стекол, вместо них - фанера или пленка. Причем это не временная мера"

Тимирязевская академия, общежитие(2018)|Фото: Студенты Тимирязевской академии

"Холод очень хорошо проникает через такие поврежденные окна"

Приходила Галина Золина и в общежитие №2, где также обвалился потолок. Увиденное неприятно удивило ректора, и она поручила закрыть "общагу" на ремонт. Дело было в сентябре, сегодня февраль, а студенты до сих пор живут в аварийном здании...

"В общежитии отсутствует горячая вода, кухни и туалеты находятся в плачевном состоянии, унитазы протекают, подвал постоянно заливается канализацией, нет освещения. Комнаты обслуживающего персонала захламлены, в служебных помещениях складируются воспламеняющиеся предметы и устаревшее оборудование. Все эти факты — яркая иллюстрация безответственности людей, должностными обязанностями которых является содержание в сохранности государственного имущества", - гласит сообщение на сайте академии.

Тимирязевская академия, общежитие(2018)|Фото: timacad.ru

Общежитие №2

Тимирязевская академия, общежитие(2018)|Фото: timacad.ru

Галина Золина в общежитии №2

"Как такое возможно? Ребята приехали к нам из разных уголков страны. Государство доверило нам их обучение! Кто дал вам право так безалаберно относиться к своим обязанностям?" – восклицала Золина.

По стечению обстоятельств обрушения потолков в двух общежитиях произошли после грандиозного Дня науки. Праздник отметили с привычным ректору Тимирязевки размахом. Причастных со сцены актового зала академии поздравили именитый хор Турецкого и команда КВН из Армавира.

Выступление хора Турецкого, по данным концертных агентств, стоит порядка 30 тыс. у.е.

Тимирязевская академия, Галина Золина, Хор Турецкого(2018)|Фото: timacad.ru

Тимирязевская академия, Хор Турецкого(2018)|Фото: timacad.ru

Исполнители хора показывают правильный жест ректору академии...

"Концерт в честь Дня российской науки получился добрым и искренним. Современное мультимедийное оборудование, новый экран сделали его еще более зрелищным и ярким. Своей теплой атмосферой он запомнится тимирязевцам на долгие годы", - говорится в релизе на сайте университета.

По сведениям нашего источника, праздник якобы обошелся Тимирязевке в 1 млн руб.

Тимирязевская академия, Галина Золина, Хор Турецкого(2018)|Фото: timacad.ru

К слову, на техническое оснащение праздника "Посвящение в студенты", а именно "зрелищно-развлекательные услуги", 1 сентября прошлого года Тимирязевка не поскупилась потратить почти 3 млн руб.

Студенты недоумевают: почему праздники ректору важнее безопасности студентов?

Накануне.RU направило пресс-службе академии информационный запрос о причинах обрушений, но к моменту публикации ответ мы не получили.

Другие новости по темам: тимирязевская академия, российский государственный аграрный университет, ргау, галина золина, обрушение потолков, общежитие, хор турецкого
13.02.2018 12:12 Мск | Москва | Анна Смирнова
14:12 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.02.2018 08:42 Мск
На Тимирязевку обрушились стихийные бедствия, которые вовремя не устранили из-за неработающей сигнализации








Добавить комментарий:

Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+