"Это не президент, а подлый барыга". Саакашвили призвал своих сторонников к спокойствию

Выдворенный сегодня с Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что нужно реагировать на это нужно спокойно. Об этом он сказал во время телефонного разговора из Польши со своими сторонниками, которые собрались в киевском аэропорту "Борисполь".

"Это мелкий, испуганный, дешевый разводчик Порошенко. Это не президент. Это даже не человек. Это просто подлый барыга, который хочет разрушить Украину. Мы обязательно их победим. То что они сегодня сделали, это их поражение", – сказал опальный политик.

Он добавил, что любит Польшу, но его битва - на Украине и в Грузии, и он уверен, что победит в ней. Свою высылку он назвал "незаконным похищением".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Саакашвили был задержан сегодня в Киеве и депортирован в Польшу.