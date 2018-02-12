В Молдавии вступил в силу запрет ряда российских передач

Сегодня в Молдавии вступает в силу запрет новостных и информационно-аналитических передач из России.

"Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования в Официальном вестнике Молдавии, то есть 12 февраля", — говорится в сообщении на сайте координационного совета по телевидению и радио республики.

За нарушение данного закона предусматривается штраф в 40-70 тысяч леев, что в перерасчёте равно $2,35 тыс. – 4,1 тыс. Повторное нарушение будет караться штрафом от 70 до 100 тыс. леев ($4,1 тыс. – 5,9 тыс.).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре молдавский принял закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России. Документ был утверждён вице-спикером парламента Андрианом Канду.

В свою очередь, президент республики Игорь Додон осудил блокирование работы российских СМИ и журналистов в стране. Он дважды отклонил этот закон и обратился в Конституционный суд по поводу конституционности его положений.

В конце января депутаты нижней палаты Федерального собрания РФ единогласно одобрили заявление "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Республике Молдова", в котором осудили "попрание в Молдавии демократии и тоталитарную практику борьбы с альтернативными точками зрения". Кроме того, документ содержит призыв к ООН, Совету Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дать принципиальную оценку грубого нарушения статей Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.