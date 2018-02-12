Учёные УрФУ выиграли грант на реализацию инновационного проекта

Специальная комиссия Минобрнауки РФ включила проект учёных Уральского федерального университета (УрФУ), посвящённый разработке и исследованию наномодифицированных композиционных материалов для интенсификации теплообмена в теплопередающих устройствах, в перечень госзаданий. Об этом Накануне.RU в пресс-службе УрФУ.

По словам руководителя проекта, заведующего отделом теплофизики и поверхностных явлений Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ Олега Сажина, речь идёт о замкнутых теплопередающих устройствах, таких как контурные тепловые трубы и термосифоны, исследования которых впервые в мире были начаты в Уральском университете ещё в начале 1970-х годов.

"Эти разработки были доведены до реального использования и в настоящее время успешно применяются в аэрокосмической технике, — сказал он. — Поиски путей интенсификации теплообмена в двухфазных теплопередающих устройствах продолжаются учеником Юрия Герасимова — профессором Валерием Кисеевым".

Завотделом теплофизики ИЕНиМ также отметил, что в настоящее время, в связи с активным развитием методов получения наноразмерных объектов и создания наноструктур, активно стали обсуждаться возможности использования нанотехнологий в реальных промышленных приложениях, что отразилось в том числе и на фундаментально-прикладных задачах в области теплофизики.

"Мы пытаемся интенсифицировать процесс теплопередачи за счёт использования в конструкции таких устройств наномодифицированных композиционных материалов и наножидкостного теплоносителя, — пояснил Сажин. — Проект направлен на решение актуальной проблемы теплофизики, связанной с отводом тепловых потоков высокой плотности при относительно низкой разности температур между источником и стоком тепла".

На выполнение работ в рамках данного проекта, которые рассчитаны на два года, будет выделено 10 млн рублей.