Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили депортирован в Польшу. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в Facebook.

"Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции сообщили Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку", - написал чиновник.

Политика вывезли из аэропорта "Борисполь" чартерным рейсом в Варшаву. Польская пограничная служба приняла его на своей территории, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал в Facebook, что уже пообщался по телефону с Саакашвили по его прибытии в Варшаву.

Отметим, что 22 сентября 2017 Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Позже ему было отказано в предоставлении статуса беженца.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Саакашвили был задержан сегодня в киевском ресторане "Сулугуни".