В Минкультуры РФ заявили о необходимости создания единой межведомственной культурно-образовательной системы

Первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов заявил о необходимости создания единой межведомственной системы образования, воспитания, просвещения и проведения единой культурно-образовательной политики. Такое мнение он выразил в ходе заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Представитель Минкультуры принял участие в обсуждении влияния культуры на развитие промышленности.

Так, в частности, Аристархов отметил, что под "культурой" в ведомстве понимают "механизмы передачи духовных ценностей от поколения к поколению, которые заложены в нашем материальном и нематериальном культурном наследии", а не только "песни, пляски и развлечения".

По его словам, от культурной политики страны зависит формирование нашей идентичности и сохранение нашего общества. Как отметил чиновник, механическое внедрение западных практик бессмысленно, но с учетом специфики культуры страны внедрение инноваций дают хороший эффект развитию.

Культурная политика, на которую ориентируются в министерстве, заключается в поддержке тех культурных тенденций, которые "идут на пользу общества и соответствуют нашей ментальности и нашему цивилизационному коду", продолжил он.

При этом на практике вопрос реализации культурной политики в РФ не решен, подчеркнул Аристархов. "Дело в том, что такая политика - дело не только министерства культуры, это задача и для Минобрнауки, Минкомсвязи, Роспечати. И даже Фонд кино нам не подчинен. Нам нужна единая межведомственная система образования, воспитания, просвещения, проведения единой культурно-образовательной политики. Пока ее нет, но она будет создана", - сказал замминистра.

"Большие надежды" в этом плане министерство возлагает на межведомственную комиссию по вопросам государственной культурной политики, которая стала первым шагом к формированию такого единого органа.