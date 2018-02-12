Предъявлено обвинение напавшему на сотрудницу радиостанции в Москве

Следственные органы Москвы предъявили обвинение в покушение на убийство сотрудницы одной из местных радиостанций 49-летнему мужчине. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе столичного ГСУ Следственного комитета (СК) РФ.

По СК, днём 23 октября 2017 года обвиняемый проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанёс ей удар ножом в область шеи. Нападавший был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам. Пострадавшая была незамедлительно доставлена в больницу, где ей была оказана вся необходимая помощь. Причинённые журналистке телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Следствие предъявило мужчине обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ.

По результатам комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан невменяемым. В ближайшее время планируется завершить следственные действия и начать ознакомление сторон с материалами уголовного дела.