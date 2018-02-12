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08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Борис Кагарлицкий: В огосударствлении авиации нет ничего радикального Крушение в Подмосковье самолета "Саратовский авиалиний" в очередной раз поставило ребром вопрос авиационной безопасности. После каждой такой трагедии звучат предложения по-новому регулировать отрасль. Иногда даже следуют какие-то решения, но затем все повторяется снова. Левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий напоминает, что никакая серьезная модернизация невозможна силами маленьких авиакомпаний, которые едва справляются с конкуренцией. По его мнению, единственным эффективным решением будет огосударствление всей авиационной отрасли.
12.02.2018
экспертное мнение ;
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Новости
12.02.2018 19:00 Мск (21:00 Екб)
культура | Центральный ФО | В России
Дмитрий Пучков: Отечественное кино вызывает резкое отторжение у российской молодежи
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Дмитрий Пучков, Гоблин (2014) | Фото: www.facebook.com

Отечественное кино у нынешней российской молодежи вызывает резкое отторжение, и без комплексного подхода ситуацию не изменить. Такое мнение в ходе заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики выразил блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, передает корреспондент Накануне.RU.

"От своего совсем недалекого прошлого мы, как страна, отказались, признали его плохим, преступным, и все культурные ориентиры у нас перенесены на США. Теперь все, что делается в США, это все прекрасно, чудесно, а все, что делается у нас - плохо, особенно все последние 70 лет советской власти", - сказал он.

Пучков оценил ряд "кассовых" отечественных фильмов, которые не так давно вышли в прокат.

По его словам, в них изображены "люди, которые одерживают некие победы в космосе или в спорте вопреки тому, что проклятое государство их гнобит, душит, не дает ничего сделать". "Здесь несколько другое получается. Людям хочется смотреть про подвиги предков и свершения, они не хотят антисоветчины, а их кормят непрерывно. А если идеал находится в США, то до тех пор пока в стране не будет создана своя собственная идейная база, в рамках которой окажется, что здесь жить хорошо, что на страну надо работать, ее надо любить, ей служить и за нее воевать, ничего не получится. Решить деньгами эти вещи невозможно", - считает блогер.

"Если люди идут на "Трансформеры-5" и "Звездные войны-10", их не отвлечь производственной драмой. Надо научиться их снимать так, чтобы они бежали, как на "Звездные войны". Но таких творцов у нас в настоящее время нет. Как их вырастить в рамках безыдейности, непонятно… Ситуация, на мой взгляд, печальная, и без комплексного подхода это не сделать вообще, никакими деньгами это не решается", - резюмировал Пучков.

Как сообщало Накануне.RUна Совете ТПП РФ сегодня обсудили влияние культуры на конкурентособность промышленности. 

Другие новости по темам: Дмитрий Пучков, кино, кинотеатр, культура, Совет ТПП
12.02.2018 19:00 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:00 Екб


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Дмитрий Пучков: Отечественное кино вызывает резкое отторжение у российской молодежи
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