Дмитрий Пучков: Отечественное кино вызывает резкое отторжение у российской молодежи

Отечественное кино у нынешней российской молодежи вызывает резкое отторжение, и без комплексного подхода ситуацию не изменить. Такое мнение в ходе заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики выразил блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, передает корреспондент Накануне.RU.

"От своего совсем недалекого прошлого мы, как страна, отказались, признали его плохим, преступным, и все культурные ориентиры у нас перенесены на США. Теперь все, что делается в США, это все прекрасно, чудесно, а все, что делается у нас - плохо, особенно все последние 70 лет советской власти", - сказал он.

Пучков оценил ряд "кассовых" отечественных фильмов, которые не так давно вышли в прокат.

По его словам, в них изображены "люди, которые одерживают некие победы в космосе или в спорте вопреки тому, что проклятое государство их гнобит, душит, не дает ничего сделать". "Здесь несколько другое получается. Людям хочется смотреть про подвиги предков и свершения, они не хотят антисоветчины, а их кормят непрерывно. А если идеал находится в США, то до тех пор пока в стране не будет создана своя собственная идейная база, в рамках которой окажется, что здесь жить хорошо, что на страну надо работать, ее надо любить, ей служить и за нее воевать, ничего не получится. Решить деньгами эти вещи невозможно", - считает блогер.

"Если люди идут на "Трансформеры-5" и "Звездные войны-10", их не отвлечь производственной драмой. Надо научиться их снимать так, чтобы они бежали, как на "Звездные войны". Но таких творцов у нас в настоящее время нет. Как их вырастить в рамках безыдейности, непонятно… Ситуация, на мой взгляд, печальная, и без комплексного подхода это не сделать вообще, никакими деньгами это не решается", - резюмировал Пучков.

Как сообщало Накануне.RU, на Совете ТПП РФ сегодня обсудили влияние культуры на конкурентособность промышленности.