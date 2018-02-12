"Нужно сделать формирование позитивного образа страны приоритетом культурной политики". В ТПП РФ обсудили влияние культуры на развитие промышленности

В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики обсудили влияние культурной политики на развитие реального сектора, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники дискуссии обсудили ситуацию в сегментах российской кинематографии, телевидения, архитектуры.

Председатель Совета, промышленник Константин Бабкин озвучил ряд предложений, которые лягут в основу раздела о культурной политике государства в большом докладе о стратегии экономического развития РФ.

В частности он предложил обозначить воспитательный аспект и формирование позитивного образа будущего приоритетным направлением культурной политики во всех программных документах, ввести четкую систему критериев оценки фильмов, квоту на прокат в кинотеатрах отечественных кинокартин, а также сформировать госзаказ на разработку качественных фильмов, посвященных промышленности и сельскому хозяйству.

Как сообщил Бабкин, сославшись на оценки экспертов Совета, из 149 фильмов, поддержанных Фондом кино, 75% несут негатив по отношению к истории и образу будущего и лишь 10% из них несут позитивный заряд. "И нет ни одного фильма про людей производства, промышленность. Есть бандиты, танцоры, силовики в больших количества, а про учителей, ученых, преподавателей нет ни одного фильма. Политика в области культуры должна делать общество сильнее и повышать конкурентоспособность нашей страны, нашу промышленность", - сказал он.

По мнению главы Совета ТПП РФ, получился "очень живой разговор, которых всех волнует, и тему удалось обсудить с разных точек зрения, затронув, к примеру, вопросы развития кинематографии, телевизионной политики, архитектуры. "То, что мы ситуацию в области культурной политики оценивали не просто с точки зрения обычного гражданина, а с точки зрения промышленности, на мой взгляд, всех взбодрило. Я считаю, что политика в области культуры реально очень сильно влияет на конкурентоспособность наших комбайнов, тракторов, труб, самолетов", - отметил Бабкин в комментарии Накануне.RU.

В ходе заседания Совета было отмечено, что политика в области кинематографии все же улучшается, начали появляться фильмы с положительным образом России. "Но и в них, как прозвучало, государство давит человека, враждебно человеку, и он идет наперекор государству, совершая какой-то подвиг Но по крайней мере наше прошлое изображается не совсем черным. Попытаемся в готовящемся докладе о конкурентоспособности экономики страны похвалить положительные тенденции, поругать за то, что они очень слабы и неуверенно пробивают дорогу в жизнь. Но, думаю, это одно из лучших заседаний Совета", - прокомментировал он.

Примечательно и то, что к обсуждению подключился и первый замминистра культуры Владимир Аристархов, свое видение ситуации также отразили Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев и президент "Москино", заслуженный артист РФ Игорь Угольников. Эти выступления, как подчеркнул Бабкин, вызвали у него "на удивление положительную реакцию". "Они, наверное, получили подпитку, почувствовали опору, что промышленности нужно не только, чтобы билеты продавались на российское кино, а чтобы оно формировало позитивный образ страны. Мне кажется, это скорректирует их работу", - сказал глава Совета ТПП РФ.