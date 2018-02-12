Президент МОК заявил о планах посетить Северную Корею

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах планирует посетить Северную Корею по окончании Олимпиады в Пхёнчхане.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, глава МОК намерен продолжить диалог с КНДР в области спорта.

"Посмотрим, что будет дальше", — сказал он, добавив, что стороны на данный момент обсуждают дату его визита.

Напомним, Игры стартовали 9 февраля и будут продолжаться до 25 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, 21 января, впервые за последние четыре года, северокорейская делегация в составе 550 человек прибыла в Каннын (Южная Корея) для участия в Олимпийских играх.

Договорённость о совместном выступлении была достигнута в начале января. Переговоры состоялись впервые с 2015 года.