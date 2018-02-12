Соратники Саакашвили объявили "всеобщую мобилизацию"

Соратники экс-губернатора Одесской области Украины, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили направляются в Международный аэропорт "Борисполь" с целью предотвращения выдворения политика из страны. Об этом сообщила его сторонница Лиза Богуцкая.

"Рейс на Варшаву в 17.25. Похоже, что Мишу хотят вывезти этим рейсом", — написала она на своей странице в Facebook.

Богуцкая добавила, что следует одновременно контролировать западное направление.

"Будем блокировать дороги. Всеобщая мобилизация", — заключила активистка.

Как ранее сообщало Накануне.RU, экс-президент Грузии был задержан сегодня в Киеве. Задержание производилось людьми в масках и с надписями на куртках "Государственная пограничная служба" по запросу Миграционной службы. Спецназ ворвался в ресторан "Сулугуни", где был Саакашвили, и повалил его на пол.