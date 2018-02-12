Украинские пограничники обнаружили более 300 кг сыра у границы с Россией

Вчера, 11 февраля, украинские пограничники в Сумской области обнаружили девять ящиков сыра у границы с РФ. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Это произошло во время проверки участка госграницы в районе населённого пункта Лукашевка Великописаривского района. Груз общим весом более 300 кг доставлен в пограничное отделение для передачи работникам фиксальной службы. Как полагают в ГПСУ, правонарушители, скорее всего, намеревались незаконно переместить товар через границу в Россию.

На данный момент проводится комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, причастных к указанной деятельности.