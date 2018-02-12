Глава МИД Нидерландов признался, что солгал о встрече с Путиным в 2006 году

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Нидерландов Халбе Зейлстра признался, что солгал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету De Volkskrant, ранее министр утверждал, что присутствовал на встрече с российским лидером на даче последнего, где он якобы заявил, что рассматривает Белоруссию, Украину и Прибалтику как части "Великой России".

Теперь Зейлстра признался, что на самом деле во время той встречи он находился в соседней комнате, а о высказывании Путина услышал от другого человека, который находился на встрече. Однако его личность министр решил не раскрывать и пересказал услышанное от своего лица.

"Это могло иметь последствия для него или его компании", — пояснил глава нидерландского МИДа.

Он добавил, что "это было неразумным решением". То же самое отметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который при этом подчеркнул, что "речь шла о важной информации, которая привлекла его (Зейлстры, — прим.) внимание".