В Киеве задержан Саакашвили. СМИ сообщают о готовящейся депортации

В Киеве задержан лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили. Как сообщает ТСН, Саакашвили задержали люди в масках и с надписями на куртках "Государственная пограничная служба" по запросу Миграционной службы. Спецназ ворвался в ресторан "Сулугуни", где был Саакашвили, и повалил его на пол.

"Все произошло очень быстро, буквально минуты за две. Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан, часть зашла сверху к столице на втором этаже, где сидел Саакашвили. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломали и вывели через черный ход. Больше никого не задерживали. В это время в ресторане были и другие посетители, все очень испугались", - цитирует официантку ресторана "Страна.ua".

"Саакашвили кричал. Его выволокли по ступенькам. Он ничего не успел сделать. Стянули с лестницы и потянули на улице. Было много криков", - рассказала администратор ресторана.

Также отмечается, что готовится депортация Саакашвили. Называются две страны - Польша и Нидерланды.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе Саакашвили заявил о возобновлении массовых акций протеста. На митинге 4 февраля он дал срок президенту Петру Порошенко две недели, чтобы уйти в отставку.